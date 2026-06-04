Die Ukraine setzt Moskaus Kriegsnachschub für die Front massiv unter Druck und trifft Ziele tief im russischen Inland. Wie stark ist der Druck auf Putin? Militäranalyst Remmel bei ZDFheute live.

Der Ukraine gelingen immer häufiger empfindliche Treffer tief im russischen Inland. Neben den Angriffen auf St. Petersburg, kurz vor Beginn des internationalen Wirtschaftsforums, werden vor allem auch Nachschub-Linien anvisiert. Unter anderem die Straße R-280, mit der Russland den südlichen Front-Abschnitt versorgt, soll getroffen worden sein.

Zeitgleich bombardiert Russland weiterhin die Logistik-Infrastruktur der Ukraine. Im April soll es laut ukrainischen Angaben mehr als 500 Drohnenangriffe gegeben haben - Häfen würden praktisch jeden zweiten Tag angegriffen.

Unterdessen bereitet die EU Beitrittsverhandlungen für die Ukraine und auch Moldau vor, nachdem Ungarn sein Veto gegen den ukrainischen Beitritt gestern aufgehoben hatte.

Kommt bald ein Wendepunkt im Krieg gegen Russland? Wie stark sind die russischen Nachschubrouten bereits beeinträchtigt? Und wie ist die aktuelle Lage an der Front? Darüber spricht Barbara Parente bei ZDFheute live mit ZDF-Reporter Dara Hassanzadeh aus der Ukraine und Militäranalyst Hendrik Remmel.

Wann startet ZDFheute live zur Ukraine?

Der Livestream beginnt um 19:30 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.