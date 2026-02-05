Die Friedensgespräche zwischen Ukraine, Russland und den USA haben wieder keinen Durchbruch gebracht. Worauf sich trotzdem geeinigt wurde und wie es weiter gehen soll, analysiert ZDFheute live.

Die Verhandlungen zwischen Ukraine, Russland und den USA in Abu Dhabi sind beendet. Bisher haben sie nur kleine Erfolge hervorgebracht. Offen bleibt, wie ein Frieden gelingen kann.

Sowohl Russland als auch die USA erklärten Fortschritte. Einigen konnte sich die Runde aber nur auf einen Gefangenenaustausch. Und: Nach rund fünf Jahren wollen die USA und Russland ihren militärischen Dialog wieder aufnehmen – um auf einen dauerhaften Frieden hinzuarbeiten.

Die russischen Luftangriffe auf die Ukraine gehen währenddessen weiter. Auch die Hauptstadt Kiew wird immer wieder zum Ziel.

Wie blicken Ukraine und Russland auf die Verhandlungen? Wo stockt es und wo herrscht Verhandlungsbereitschaft? Und wie wirken sich die Gespräche auf die Lage an der Front aus? Darüber spricht Sara Bildau mit dem Militärexperten Nico Lange. Aus Abu Dhabi berichtet ZDF-Korrespondent Armin Coerper. ZDF-Reporter Henner Hebestreit erklärt, wie die Ukrainer auf die Lage blicken. Seid dabei, kommentiert und stellt eure Fragen!

Wann startet ZDFheute live?