Neue Minister und Thorsten Frei ist Fraktionschef der Union: Das Statement von Bundeskanzler Merz und anschließende Analysen bei ZDFheute live.

Der Rücktritt Spahns hat in der Union eine umfassende personelle Umstrukturierung ausgelöst: Neue Minister, neue Generalsekretärin, neuer Fraktionschef. Etwas mehr als ein Jahr nach Beginn seiner Amtszeit setzt Merz auf einen Neuanfang.

Zuletzt erklärte der Kanzler, die aktuellen Personalentscheidungen seien "wohl-überlegt". Kurz vor mehreren Landtagswahlen stoßen die aber auch innerparteilich auf Kritik. Die Führungskompetenz von Merz wird infrage gestellt.

Nach der Wahl von Thorsten Frei zum neuen Fraktionschefs zeigt ZDFheute live die Statements der Unionspitze.

ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Andrea Maurer erklärt, welche Folgen der Personalumbau hat. Wie sich der auf die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung auswirkt, analysiert Prof. Thorsten Faas.

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