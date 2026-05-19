Diskussion mit Lang und Amthor:re:publica-Talk: Wer regiert die Zukunft?
Viele junge Menschen wählen Linke oder AfD. Sind CDU und Grüne out bei Gen-Z-Wählern? ZDFheute live von der re:publica mit Ricarda Lang, Philipp Amthor und dem Politik-Influencer Vincent G.
Die 18- bis 29-jährigen Wähler haben die Ampel-Parteien mit in die Regierung getragen - das war 2021. 2025 wählten sie am häufigsten Linke oder AfD. Verlieren CDU oder Grüne mit der Unterstützung der Gen Z ihre Machtoption für die Zukunft? Und warum fühlen sich viele junge Menschen politisch offenbar nicht von ihnen vertreten?
Das diskutiert Victoria Reichelt mit der ehemaligen Grünen-Chefin Ricarda Lang und Philipp Amthor, Staatssekretär im Digitalministerium (CDU), auf der re:publica in Berlin.
Mit auf dem Panel: ZDF-Hauptstadtkorrespondent Wulf Schmiese, der berichtet, wie Lang, Amthor und ihre Parteien auf der politischen Bühne in Berlin agieren. Außerdem ist Politik-Influencer Vincent G. dabei. Er beobachtet, wie Rechtsextreme vor allem junge Männer in Ostdeutschland rekrutieren, hält auf YouTube, TikTok und Twitch selbst dagegen und weiß, was bei den Parteien hier fehlt.