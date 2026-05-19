Viele junge Menschen wählen Linke oder AfD. Sind CDU und Grüne out bei Gen-Z-Wählern? ZDFheute live von der re:publica mit Ricarda Lang, Philipp Amthor und dem Politik-Influencer Vincent G.

Die 18- bis 29-jährigen Wähler haben die Ampel-Parteien mit in die Regierung getragen - das war 2021. 2025 wählten sie am häufigsten Linke oder AfD. Verlieren CDU oder Grüne mit der Unterstützung der Gen Z ihre Machtoption für die Zukunft? Und warum fühlen sich viele junge Menschen politisch offenbar nicht von ihnen vertreten?

Das diskutiert Victoria Reichelt mit der ehemaligen Grünen-Chefin Ricarda Lang und Philipp Amthor, Staatssekretär im Digitalministerium (CDU), auf der re:publica in Berlin.