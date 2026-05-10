Putin schlägt Ex-Kanzler Schröder als Vermittler im Ukraine-Krieg vor - und spricht von einem möglichen Kriegsende. Welche Strategie hinter der Aussage steckt, analysiert ZDFheute live.

Will Putin mithilfe von Altkanzler Schröder den Ukraine-Krieg beenden? Nach der Militärparade in Moskau brachte der russische Präsident überraschend Gerhard Schröder als möglichen Vermittler im Ukraine-Krieg ins Spiel – und erwähnte mögliche Gespräche über ein Ende des Krieges. ZDFheute live ordnet ein.

Gerhard Schröder steht in Deutschland wegen seiner Nähe zu Russland seit Jahren in der Kritik. Während seiner Kanzlerschaft wurden beide häufig als Freunde bezeichnet. Später arbeitete er für russische Energiekonzerne wie Gazprom und Rosneft.

Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 war er schon einmal als Vermittler im Gespräch – trotz verschärfter Kritik.

Was will Putin mit diesem Vorschlag erreichen? Wie wahrscheinlich ist das? Und welche Rolle würde Schröder einnehmen: Putins Freund oder Unterstützer der Ukraine?

Darüber spricht Christopher Wehrmann mit unserem ZDF-Korrespondenten für Russland, Armin Coerper, bei ZDFheute live. Der Publizist Albrecht von Lucke schaut außerdem zurück auf Schröders Russland-Verbindungen.

Wann startet ZDFheute live?

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