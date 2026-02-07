Norwegen unter Schock: Neben Kronprinzessin Mette-Marit finden sich auch ehemalige ranghohe norwegische Politiker in den Epstein-Files. Unter ihnen Ex-Ministerpräsident Jagland und Ex-Außenminister Brende. Eine Botschafterin wurde mittlerweile suspendiert. Ihre Kinder sollten laut Akten fünf Millionen Dollar von Jeffrey Epstein erben. Bei ZDFheute live erklärt Politikwissenschaftler Tobias Etzold, wie eng seine Verbindungen nach Norwegen waren.

Für ihren Kontakt zu Epstein hat sich Mette-Marit mittlerweile entschuldigt. In Mails sollen sie und der Sexualstraftäter sich über mehrere Jahre zu pikanten Themen ausgetauscht haben - nachdem Epstein bereits zum ersten Mal verurteilt worden war und eine Haftstrafe abgesessen hatte. Diese Verbindung ist nicht der einzige Skandal, der das norwegische Königshaus zurzeit belastet: Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby steht seit Anfang Februar unter anderem wegen Vergewaltigung vor Gericht.