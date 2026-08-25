Merz trifft sich mit seinem Kabinett: Wirtschaft, Rente und Steuern sollen im Mittelpunkt der Gespräche stehen. Das Statement des Kanzlers und was von dem Treffen zu erwarten ist – ZDFheute live.

Bundeskanzler Friedrich Merz trifft sich mit seinen Ministern in Brandenburg – das erste Zusammentreffen nach der Sommerpause. Auf Schloss Neuhardenberg will Merz das schwarz-rote Kabinett auf Tempo bei den Reformvorhaben einschwören.

Zwar liegt der Fokus auf der schwächelnden Wirtschaft und der Wettbewerbsfähigkeit, gleichzeitig drängen sich weitere Fragen auf. Gegenüber den Reformplänen der Bundesregierung zur Rente mit 63 gab es zuletzt Gegenwind von den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Auch die letzte Hitzewelle und die Forderungen nach Maßnahmen rücken in den Fokus. So hatten mehrere SPD-Minister eine Grundgesetzänderung zugunsten des Klimaschutzes gefordert.

Welche Reformen will die Regierung um Merz als nächstes angehen? Was haben sich die neuen Minister vorgenommen? ZDFheute live zeigt das Statement des Kanzlers und analysiert die Regierungsarbeit mit ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Ines Trams und Politikwissenschaftler Prof. Stefan Marschall.

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