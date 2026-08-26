Merz und seine Minister: Bei der ersten Kabinettsklausur nach der Sommerpause standen die Wirtschaft, Hitzeschutz und die anstehende Rentenreform im Fokus. Die Pressekonferenz bei ZDFheute live.

Deutschlands Wirtschaft wettbewerbsfähiger und zukunftsfest machen – das will die Bundesregierung. Wie sie das schaffen möchte, darüber hat sie zwei Tage auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg diskutiert.

Dabei ging es unter anderem die Rolle von Innovation und Künstlicher Intelligenz – aber auch um die anstehenden Renten- und Steuerreformen sowie Maßnahmen zum Hitzeschutz.

Welche Ergebnisse hat die Kabinettsklausur gebracht? Wie geht es jetzt weiter? Und: Was bedeutet das für die Bürgerinnen und Bürger?

ZDFheute live zeigt die Pressekonferenz mit Kanzler Merz (CDU), Finanzminister Klingbeil (SPD) und Innenminister Dobrindt (CSU). ZDF-Hauptstadtkorrespondent Wulf Schmiese und Politikwissenschaftler Prof. Michael Koß analysieren die Ergebnisse der Klausur.

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