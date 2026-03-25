Die Koalition ist im Krisenmodus. Die Abgeordneten im Bundestag erwarten Antworten zum Iran-Krieg, zum transatlantischen Verhältnis und zu Steuer- und Sozialreformen.

Kanzler Merz stellt sich den Fragen der Abgeordneten im Bundestag - es werden Antworten zum künftigen Kurs der Regierung erwartet. Denn die Bundesregierung agiert im Krisenmodus: Der Iran-Krieg, die hohen Spritpreise und das transatlantische Verhältnis stellen die Koalition vor große Herausforderungen.

Gleichzeitig steigt innenpolitisch der Reformdruck. Der Kanzler spricht von einer Kraftanstrengung, die mitregierende SPD hadert mit Wahlschlappen, in der Wirtschaft wächst die Ungeduld: Die schwarz-rote Koalition steht zunehmend unter Zugzwang, zeigt aber bisher große Uneinigkeit. Kommen Steuersenkungen oder -erhöhungen? Gibt es Einschnitte bei der Sozialpolitik?