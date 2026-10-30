Die '"Spiegel"-Veröffentlichung interner Notizen der Linken Elif Eralp sorgt für weitere Unruhen rund um die Koalitionsgespräche in Berlin. ZDFheute live ordnet die Folgen des Leaks ein.

Der "Spiegel" hat interne Anmerkungen der Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp veröffentlicht, die versehentlich in der Interviewfassung gelandet waren. Darin äußert sie Angst, Namen von Terrorsympathisanten zu nennen. Ihr Büro verweist auf eine Bedrohungslage und die Empfehlung der Sicherheitsbehörden.

Während Linke, Grüne und SPD in Berlin über eine mögliche Landesregierung verhandeln, sorgt der Fall für erneute Kritik der Koalitionsgegner. Was ist passiert, wie reagieren die Parteien und welchen Einfluss hat der Vorfall auf die Regierungsbildung? Und: Was darf Journalismus? Welche Abwägungen sind vor einer solchen Veröffentlichung nötig?