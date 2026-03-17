Während Trump eine mögliche Übernahme Kubas andeutet, steckt der Karibikstaat tief in der Krise. Welchen Plan verfolgt der US-Präsident? ZDFheute live ordnet ein.

US-Präsident Trump ist überzeugt: Er könne mit Kuba machen, was er wolle und spricht von einer möglichen "Übernahme" oder "Befreiung".

Der Druck auf den Karibikstaaat ist ohnehin hoch. So leidet Kuba unter einer Energiekrise. Zum dritten Mal innerhalb weniger Monate gab es einen landesweiten Strom-Ausfall.

Zuletzt hatten die USA Kubas Zugang zu Öl weitgehend blockiert. Verschärft hat sich die Situation auch durch die Festnahme von Venezuelas damaligen Präsidenten Maduro im Januar. Damit brach einer der wichtigsten Unterstützer Kubas weg. Venezuela hatte das Land vor allem mit Öl beliefert.

Trumps Äußerungen hätten sowohl innen- als auch außenpolitische Gründe, sagt Politikwissenschaftler Prof. Klemens Fischer. Bei ZDFheute live erklärt der Professor für Internationale Beziehungen und Geopolitik, welche Szenarien denkbar sind und warum Trump Kuba gerade jetzt droht.