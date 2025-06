Gegenangriff: Wie weit geht Iran?

Nun droht Iran auch Israels Verbündeten mit Angriffen. Länder, die sich an der Abwehr iranischer Angriffe beteiligten, müssten selbst mit Attacken rechnen. Als mögliche Ziele werden regionale Militärstützpunkte sowie Schiffe im Persischen Golf und Roten Meer genannt. So betreiben etwa die USA mehrere Stützpunkte in der Region. Die USA sind ein Verbündeter von Israel. US-Außenminister Marco Rubio hatte zuvor erklärt, dass die USA nicht am Angriff Israels auf Iran beteiligt seien. Es handele sich um eine unilaterale Aktion. Oberste Priorität der US-Regierung sei der Schutz amerikanischer Streitkräfte in der Region.