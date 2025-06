Vorboten der Nahost-Eskalation? Wenige Stunden vor dem israelischen Großangriff auf den Iran sind die Pizza-Lieferungen an das Pentagon rasant in die Höhe geschnellt.

Luftaufnahme des Gebäudes des Pentagons Quelle: ZDF/Illustration by FRONTLINE

Massenhafte Pizza-Bestellungen rund um das Pentagon haben Hinweise auf den bevorstehenden israelischen Großangriff auf den Iran geliefert - so zumindest lautet die Analyse von Beobachtern im Onlinedienst X.

Pizza-Absatz rund um Pentagon vor Israels Angriff

Etwa eine Stunde, bevor das iranische Staatsfernsehen über die ersten Explosionen in Teheran berichtete, wies der Account "Pentagon Pizza Report" auf eine verstärkte Betriebsamkeit im US-Verteidigungsministerium hin.

"Seit 18.59 Uhr verzeichnen fast alle Pizzerien in der Nähe des Pentagon einen gewaltigen Anstieg der Aktivitäten", meldeten die Pizza-Reporter am Donnerstagabend (Ortszeit).

Ihre Analyse beschränkte sich dabei nicht nur auf Pizza-Lieferungen, sondern nahm auch eine Schwulenbar in der Nähe des Pentagon in den Blick, die demnach offenbar ungewöhnlich schlecht besucht war. Auch dies deute auf "eine geschäftige Nacht" in dem Ministerium hin, hieß es.

Nahostexperte Daniel Gerlach, Chefredakteur des Magazins zenith, sagt im ZDFspezial: „Israel hat die Aktion ohne Billigung der Amerikaner unternommen. Die Versuche Trumps die Angriffe jetzt als Erfolg zu verkaufen werden Iran nicht zurück an den Verhandlungstisch bringen.“ 13.06.2025 | 3:34 min

Die Idee hinter der Pizza-Theorie

Die Idee hinter dem Pizza-Index ist, dass im Falle einer internationalen Krise, die auch die USA betrifft, Beamte des Pentagon und anderer Ministerien eine lange Nacht im Büro bevorsteht und der Bedarf an Essenslieferungen dementsprechend hoch ist.

Die Pizza-Theorie kursiert in Washington schon länger. Die an das Pentagon angrenzenden Pizzerien seien auch während des israelischen Raketenangriffs auf den Iran im vergangenen Jahr viel stärker frequentiert gewesen als sonst, da es im Pentagon zwar viele Fast-Food-Restaurants, "aber keine Pizzerien" gebe, berichtete die Gastro-Website "The Takeout" kürzlich.

Schock und Wut in Teheran. Israel stimmt die eigene Bevölkerung auf weitere militärische Aktionen ein. In der Nacht hat die israelische Luftwaffe zahlreiche Ziele in Iran angegriffen. 13.06.2025 | 13:36 min

Auch viele Pizza-Lieferungen vor "Operation Wüstensturm"

Berichten zufolge schnellten die Pizza-Lieferungen ins Pentagon auch kurz vor der US-Invasion in Panama im Dezember 1989 und vor der "Operation Wüstensturm" gegen den Irak im Jahr 1991 in die Höhe.

Israel hatte am Freitag in den frühen Morgenstunden einen beispiellosen Großangriff auf den Iran gestartet. Rund 200 Kampfflugzeuge bombardierten nach Armeeangaben Ziele in Teheran, die Atomanlage Natans sowie mehrere Militäranlagen. Der Iran sprach von einer "Kriegserklärung" Israels und kündigte Vergeltung an.