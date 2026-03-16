Der Krieg gegen Iran kostet Israel und die USA bereits Milliarden Dollar: Raketen, Drohnen, dazu die Abwehr iranischer Angriffe. Wie lange kann Israel das durchhalten? Nahost-Experte Dr. Jan Busse analysiert die Lage bei ZDFheute live.

Dazu kommen jetzt gezielte Bodeneinsätze im Libanon, und der Kampf gegen die Hamas in Gaza ist noch nicht beendet. Auch für die USA ist es ein teurer Krieg - bislang ohne erkennbare Strategie. Die Folgen spüren aktuell vor allem die Golfstaaten: Iranische Raketen und Drohnen treffen Infrastruktur, während Staaten wie Saudi-Arabien, Katar und die Emirate ihre Verteidigungssysteme einsetzen - mit hohen Kosten und steigender Unsicherheit in der Region.