Der von Trump unterstützte Hardliner de la Espriella führt nach der Stichwahl in Kolumbien. Auch andere Länder rückten nach rechts und an die Seite des US-Präsidenten – ZDFheute live ordnet ein.

Der Anwalt und Geschäftsmann Abelardo de la Espriella hat offenbar die Präsidentschaftswahl in Kolumbien gewonnen. Wieso sich US-Präsident Donald Trump darüber freut, ordnet ZDFheute live ein.

De la Espriella liegt nach Auszählung fast aller Stimmen knapp vor seinem linken Konkurrenten Iván Cepeda. Der Anwalt und Unternehmer nennt sich selbst „Der Tiger“. Als Strafverteidiger vertrat er auch Mandanten, die Paramilitärs nahestehen.

Er will zehn Hochsicherheitsgefängnisse bauen lassen und macht den Kampf gegen Kriminalität zu einem Kernaspekt seiner Politik – ähnlich wie El Salvadors Machthaber Nayib Bukele. Wie Argentiniens Präsident Javier Milei will er den Staat radikal abbauen. Gleichzeitig beschimpft de la Espriella Journalisten und linke Politiker.

Donald Trump hatte dessen Kandidatur unterstützt und beglückwünschte ihn jetzt zum Sieg. Ähnlich wie der US-Präsident präsentiert sich de la Espriella als Anti-Establishment-Figur. Mit ihm hat Trump einen weiteren Verbündeten in Lateinamerika.