Bei der Roboter-WM in Peking traten Humanoide auch in Alltagsaufgaben im Haushalt gegeneinander an. Welchen Einfluss Roboter zukünftig auf das Leben haben könnten, analysiert ZDFheute live.

Im Wettbewerb in Peking, haben humanoide Roboter gezeigt, welche Fortschritte die Technik gemacht hat. Dabei traten die Maschinen auch in Aufgaben aus dem Alltag an, darunter Hausarbeit, Hotelservice und Notfallhilfe.

Im 100-Meter-Sprint war ein Roboter sogar schneller als der Weltrekordhalter Usain Bolt. Experten zufolge liegt die eigentliche Herausforderung aber abseits der vorhersehbaren Bedingungen solcher Testumgebungen. Denn die reale Welt ist deutlich komplexer.

Was können die humanoiden Roboter heute bereits leisten? Wo könnten sie sinnvoll helfen, wo wären sie gefährlich? Wird menschliche Arbeit durch sie bald überflüssig? Und wie werden sie unseren Arbeitsmarkt und unsere Gesellschaft verändern?