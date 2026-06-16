Auf dem G7-Gipfel im französischen Évian machen die westlichen Industriestaaten deutlich, dass sie weiterhin an der Seite der Ukraine stehen. Gemeinsam wollen sie Russland zurück an den Verhandlungstisch bringen - unter anderem mit Sanktionen. An der Seite der geschlossen auftretenden Europäer steht auch US-Präsident Donald Trump. Er sagt, Moskau solle ein Abkommen schließen.