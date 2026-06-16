Russischer Angriffskrieg:Ukraine: Neue Hoffnung auf Verhandlungen?
Auf dem G7-Gipfel erklärte US-Präsident Donald Trump, Russland solle ein Abkommen mit der Ukraine schließen. Wie wahrscheinlich es ist, dass es dazu kommt – ZDFheute live analysiert.
Wie wahrscheinlich es ist, dass Russland und die Ukraine wieder verhandeln - ZDFheute live analysiert.
Auf dem G7-Gipfel im französischen Évian machen die westlichen Industriestaaten deutlich, dass sie weiterhin an der Seite der Ukraine stehen. Gemeinsam wollen sie Russland zurück an den Verhandlungstisch bringen - unter anderem mit Sanktionen. An der Seite der geschlossen auftretenden Europäer steht auch US-Präsident Donald Trump. Er sagt, Moskau solle ein Abkommen schließen.
Warum sich Trump wieder als Verbündeter der Ukraine zeigt und welche Rolle Europa dabei einnimmt, erklärt Friedens- und Konfliktforscher Prof. Thorsten Bonacker im Gespräch mit Sara Bildau bei ZDFheute live.
Mit Material von DPA, Reuters, AFP
... ist Politikwissenschaftler und Soziologe. Seit 2008 ist er Professor für Friedens- und Konfliktforschung an der Philipps-Universität Marburg.