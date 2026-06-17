Harmonische Bilder, lockere Atmosphäre und Unterstützung für die Ukraine. Zum Abschluss des G7-Gipfels in Évian gibt Bundeskanzler Merz ein Statement ab.

In einer Erklärung haben die Staats- und Regierungschefs bereits weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine angekündigt: Die Sanktionen gegenüber Russland sollen verschärft werden - auch im Öl- und Gassektor. Zudem sind mehr Lieferungen weitreichender Waffen an die Ukraine geplant. Auch an der Umsetzung des möglichen Rahmenabkommens zwischen den USA und Iran wollen sich die G7-Staaten beteiligen.

Ein weiteres Thema beim Gipfel: die angespannte Lage der Weltwirtschaft durch den Iran-Krieg und die Schließung der Straße von Hormus.

Wie zufrieden zeigt sich Kanzler Merz zum Ende des Gipfels? Darüber spricht bei ZDFheute live Jessica Zahedi mit ZDF-Korrespondent Ulf Röller in Évian.

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