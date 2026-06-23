Mit umfassenden Reformen soll das deutsche Rentensystem stabilisiert werden. Vorschläge dafür kommen von einer Expertenkommission. Was ihre Ideen verändern könnten – ZDFheute live.

Wie könnte das Rentensystem in Zukunft aussehen? Bei ZDFheute live erfahrt ihr, was sich für euch ändern könnte.

Eine unabhängige Rentenkommission hat Vorschläge für das Rentensystem erarbeitet. Denn das ist in den letzten Jahrzehnten aus dem Gleichgewicht geraten.

Das gesetzliche Renteneintrittsalter soll ab dem Jahr 2032 schrittweise angehoben und an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Rein rechnerisch wäre die Rente ab 70 ab den 2090er-Jahren möglich.

Was die Regierung aus den Vorschlägen der Kommission macht, wird Auswirkungen darauf haben, wie lange ihr arbeiten müsst, wie viel ihr einzahlen müsst und wie viel Geld ihr im Alter haben werdet.

Wie sind die Vorschläge einzuschätzen? Was bedeuten sie für junge Menschen? Und wie realistisch ist die Umsetzung durch die Regierung? Darüber spricht Alica Jung bei ZDFheute live mit der ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Nicole Diekmann und der Rentenexpertin Prof. Marlene Haupt von der Hochschule München.

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