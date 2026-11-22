Auch nach der Verlängerung konnten sich die Staaten bei der COP31 in Antalya nicht einigen. Besonders der Umgang mit fossilen Energien sorgte für Streit. Was bedeutet das für den Klimaschutz?

Eigentlich sollte die Weltklimakonferenz bereits am Freitag enden. Doch auch nach der Verlängerung konnten sich die Staaten nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung verständigen.

Besonders umstritten war der Umgang mit fossilen Energien. Auch die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen und die Unterstützung besonders vom Klimawandel betroffener Länder sorgten für Konflikte.

Warum konnten sich die Staaten nicht einigen? Welche Folgen hat das für den internationalen Klimaschutz? Und bedeutet eine gescheiterte Abschlusserklärung auch, dass der gesamte Klimagipfel gescheitert ist?

Darüber sprechen wir bei ZDFheute live mit ZDF-Umweltexpertin Winnie Heescher, die direkt von der Weltklimakonferenz in Antalya berichtet, und dem Klimaforscher Prof. Niklas Höhne vom NewClimate Institute.