Inklusion im Sport:Gemeinsam stark: Karate kennt keine Grenzen
von Claudia Oberst
|
Karate verbindet: In Schiffweiler trainieren Kinder mit und ohne Behinderung als Team. Paul, Luca und ihre Freunde zeigen, wie Sport Grenzen überwindet und stark macht. Gemeinsam.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Mehr News aus dem Sport
Sechs Saisonspiele, sechs Niederlagen :Gladbach in der Krise: Das sind die möglichen Gründe
mit Video8:48
Weltcup-Auftakt: Riesenslaloms in Sölden :Emma Aicher: Cool bleiben und Shiffrin ärgern
mit Video2:08
Serbien gegen Deutschland ohne Fans :Nations League: Geisterspiel für DFB-Team in Belgrad
mit Video0:49
Am Samstag Gast im aktuellen sportstudio :Füllkrug: In der Liga top, aber für das DFB-Team zu alt?
mit Video9:23