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ZDF-Mittagsmagazin

Inklusion im Sport: Gemeinsam stark: Karate kennt keine Grenzen

Inklusion im Sport:Gemeinsam stark: Karate kennt keine Grenzen

von Claudia Oberst

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Karate verbindet: In Schiffweiler trainieren Kinder mit und ohne Behinderung als Team.

Karate verbindet: In Schiffweiler trainieren Kinder mit und ohne Behinderung als Team. Paul, Luca und ihre Freunde zeigen, wie Sport Grenzen überwindet und stark macht. Gemeinsam.

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