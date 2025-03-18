Inklusion im Sport : Gemeinsam stark: Karate kennt keine Grenzen

von Claudia Oberst 18.03.2025 | 16:33 |

Karate verbindet: In Schiffweiler trainieren Kinder mit und ohne Behinderung als Team. Paul, Luca und ihre Freunde zeigen, wie Sport Grenzen überwindet und stark macht. Gemeinsam.