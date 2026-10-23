Sieg gegen Olympique Lyon : Hoffenheim in Europa wieder in der Spur

von Julius Hilfenhaus 23.10.2026 | 12:33 |

Das erste Saisontor von Andrej Kramaric hat die TSG Hoffenheim auch in der Europa League wieder in die Spur gebracht. Der Bundesligist gewann sein Heimspiel gegen Olympique Lyon mit 3:0 (1:0).