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ZDF-Mittagsmagazin

Sieg gegen Lyon: Hoffenheim in Europa wieder in der Spur

Sieg gegen Olympique Lyon:Hoffenheim in Europa wieder in der Spur

von Julius Hilfenhaus

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Andrej Kramaric landet in der Europa League seinen ersten Treffer der Saison.

Das erste Saisontor von Andrej Kramaric hat die TSG Hoffenheim auch in der Europa League wieder in die Spur gebracht. Der Bundesligist gewann sein Heimspiel gegen Olympique Lyon mit 3:0 (1:0).

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