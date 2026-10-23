Sieg gegen Olympique Lyon:Hoffenheim in Europa wieder in der Spur
von Julius Hilfenhaus
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Das erste Saisontor von Andrej Kramaric hat die TSG Hoffenheim auch in der Europa League wieder in die Spur gebracht. Der Bundesligist gewann sein Heimspiel gegen Olympique Lyon mit 3:0 (1:0).
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