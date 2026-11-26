Einfluss auf politische Entscheidungen, horrende Spenden für Wahlkämpfe, Gefahr für die Nationale Sicherheit - wie viel Macht haben die Chefs der Tech-Konzerne in den USA?

Tech-Bros und Politik: Die Macht von Huang, Musk, Thiel & Co

Ein Mann hat eine Affäre, und plötzlich steht womöglich die nationale Sicherheit der USA auf dem Spiel. Wie kann das Privatleben eines einzelnen Unternehmers so viel ins Wanken bringen? @MrWissen2go Mirko Drotschmann erklärt, wie viel Macht die Tech-Bros inzwischen haben und warum das auch dich betrifft.

Wer sind die Tech-Bros und worauf beruht ihre Macht?

Mit "Tech-Bros" sind die Bosse aus dem Silicon Valley gemeint, die nicht mehr nur Firmen führen, sondern offen Politik machen. Jeder hat dabei sein eigenes Werkzeug. Jensen Huang hat die Chips, an denen die KI-Wirtschaft hängt. Elon Musk hat Geld und eine riesige Plattform. Und Peter Thiel platziert Leute an den richtigen Stellen.

Was hat das mit uns in Deutschland zu tun?

Mehr, als man denkt. Die Bundesregierung plant mit Nvidia die deutsche Wirtschaft fit zu machen beim Thema KI. Die Polizei in mehreren Bundesländern arbeitet mit Software von Palantir, der Datenfirma, die Thiel mitgegründet hat.

Ist die Demokratie in Gefahr?