Mirko Drotschmann erklärt:Midterms 2026: Verliert Donald Trump jetzt seine Macht?

Trump steht nicht auf dem Wahlzettel - und trotzdem könnte kaum eine Wahl wichtiger für ihn sein. Was bei den Midterms am 3. November auf dem Spiel steht.

In den USA stehen am 3. November die Midterms an. Donald Trump selbst steht nicht auf dem Wahlzettel, trotzdem entscheidet die Wahl mit darüber, wie viel Macht der US-Präsident in Zukunft noch hat. Dafür verspricht er sogar 5.000 Dollar für alle erwachsenen Amerikaner, wenn die Republikaner gewinnen. @MrWissen2go Mirko Drotschmann erklärt, warum die Wahl so wichtig ist und wie Trump versucht, sie zu beeinflussen.

Was sind die Midterms?

Der US-Präsident wird alle vier Jahre gewählt, der US-Kongress dagegen alle zwei Jahre, also auch in der Mitte einer Amtszeit, daher der Name "Midterms". Am 3. November werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben, außerdem stehen 35 der 100 Sitze im Senat zur Wahl.



Bisher haben die Republikaner in beiden Kammern eine knappe Mehrheit, Trump kann also weitgehend "durchregieren". Verlieren sie diese Mehrheit, könnten die Demokraten viele Gesetzesvorhaben blockieren.

Warum steht Trump so schlecht da?

Historisch verliert die Partei des Präsidenten bei den Midterms fast immer Stimmen. Dazu kommt, dass Trumps Zustimmungswerte auf einen Tiefpunkt gefallen sind.

Gründe hierfür sind unter anderem die umstrittene Zollpolitik, Inflation und hohe Spritpreise. Und der Iran-Krieg, der seit sieben Monaten andauert, kommt selbst bei vielen Anhängern der MAGA-Bewegung nicht gut an.

Wie versucht Trump, die Wahl zu beeinflussen?

Trump behauptet ohne Belege, bei der Briefwahl werde zulasten der Republikaner manipuliert, und hat strengere Regeln verfügt. Damit ist er vor Gericht vorerst gescheitert.

Außerdem lässt er Wählerregister nach Menschen ohne US-Staatsbürgerschaft durchsuchen, obwohl Wahlbetrug durch Nicht-Staatsbürger Untersuchungen zufolge äußerst selten ist. Das Vertrauen in saubere Wahlen sinkt.