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Wahl am 30. Januar 2027 : Bundespräsident oder Bundespräsidentin: Das Amt erklärt

von Delia Thomas 05.11.2026 | 15:46 |

Der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin ist Deutschlands Staatsoberhaupt. Das Grafikvideo erklärt die Aufgaben, die Dauer der Amtszeit und den Ablauf der Wahl.