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Wahl am 30. Januar 2027:Bundespräsident oder Bundespräsidentin: Das Amt erklärt
von Delia Thomas
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Der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin ist Deutschlands Staatsoberhaupt. Das Grafikvideo erklärt die Aufgaben, die Dauer der Amtszeit und den Ablauf der Wahl.
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