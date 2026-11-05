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Bundespräsident oder Bundespräsidentin: Das Amt erklärt

Grafiken

Wahl am 30. Januar 2027:Bundespräsident oder Bundespräsidentin: Das Amt erklärt

von Delia Thomas

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Rednerpult und Schattenriss mit grafischer Wahlurne

Der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin ist Deutschlands Staatsoberhaupt. Das Grafikvideo erklärt die Aufgaben, die Dauer der Amtszeit und den Ablauf der Wahl.

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Bundespräsident

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