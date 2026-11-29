Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen
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Die Fußball-WM der Frauen findet 2027 vom 24. Juni bis 25. Juli in Brasilien statt. Insgesamt 32 Teams nehmen an dem Turnier teil, darunter auch die deutsche Nationalmannschaft der Frauen. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur Fußball-WM der Frauen.
Aktuelle Nachrichten zur Fußball-WM der Frauen
Schüller bleibt zu Hause:DFB-Frauen: Wer löst Deutschlands Sturm-Problem?von Frank Hellmannmit Video3:58
Spiele gegen Argentinien und Peru:Was sich die DFB-Frauen von den Tests in Südamerika erwartenvon Frank Hellmannmit Video3:58
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:DFB-Frauen sind in Rio eingetroffenVideo3:58
Nachrichten | heute:WM-Ticket zum Greifen nahvon Markus HarmVideo0:52