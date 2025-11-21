Großer Erfolg der deutschen Skeleton-Frauen zum Saison-Auftakt. Auf der neuen Olympiabahn in Cortina gewann Jacqueline Pfeifer vor der Olympiasiegerin von 2021 Hannah Neise.

Jacqueline Pfeifer hat den deutschen Skeleton-Frauen einen perfekten Start in den olympischen Winter beschert. Beim Weltcup-Auftakt auf der komplett erneuerten Olympia-Bahn in Cortina d'Ampezzo gewann die 30-Jährige vor ihrer Landsfrau und Peking-Olympiasiegerin Hannah Neise (+0,23 Sekunden).

Die dreimalige Gesamtweltcupsiegerin Pfeifer lag bereits nach dem ersten Durchgang vorne. Im zweiten Lauf baute sie dann ihren Vorsprung gegenüber Neise sogar noch aus. Zudem wurde Susanne Kreher Zwölfte (+1,29), Corinna Leipold belegte direkt dahinter den 13. Platz (+1,66).

"Es fühlt sich sehr gut an, ich kann es noch gar nicht richtig glauben", sagte die dreimalige Gesamtweltcupsiegerin Pfeifer

Grotheer auf Rang 15 bei den Männern

Bei den Männern ist Medaillen-Hoffnung Christopher Grotheer dagegen rund drei Monate vor den Winterspielen noch weit von seiner Topform entfernt. Aufgrund eines in der Vorbereitung erlittenen leichten Muskelfaserrisses war der dreimalige Einzel-Weltmeister mit Trainingsrückstand nach Cortina gereist. Er belegte nur den 15. Platz.

Es gewann Matt Weston aus Großbritannien. Axel Jungk war bester Deutscher auf Platz sechs.

