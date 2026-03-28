Skispringen: Emotionales Karriereende für Katharina Schmid

Auf der Riesenschanze in Planica beendet Katharina Schmid ihre erfolgreiche Karriere. Zum Abschluss lässt es die Rekord-Weltmeisterin locker angehen.

Skispringerin Katharina Schmid hat ihre erfolgreiche Karriere beendet. So lief ihr letzter Wettkampfsprung bei der Skiflug-Premiere der Frauen in Planica. 28.03.2026 | 2:17 min

Skispringerin Katharina Schmid hat mit großen Emotionen ihre erfolgreiche Karriere beendet. Beim Saisonfinale in Planica reichte es für die 29-Jährige zwar nur zum letzten Platz unter 13 Springerinnen. Dennoch war es ein würdiger Abschied für Schmid, die von Freunden, Familie und den deutschen Skispringerinnen ausgiebig gefeiert wurde.

Familie und Weggefährten feiern Schmid

"Schöner hätte ich es mir nicht vorstellen können", sagte Schmid nach dem Springen im ZDF. Besonders dankbar sei sie, dass sie nie schwer verletzt gewesen sei, so die Oberstdorferin, die nun plant, Trainerin im Nachwuchsbereich zu werden.

Ich freue mich einfach, hier zu sein und meine Familie da zu haben. „ Katharina Schmid

Schmids Familie, ihre Freunde und Weggefährten trugen im Auslaufbereich T-Shirts mit der Aufschrift "Danke Katha" und verpassten der 19-maligen Weltcup-Siegerin eine Sektdusche.

Statt Bundestrainer Heinz Kuttin hatte vor ihrem letzten Sprung Schmids Bruder das kleine Fähnchen als Startsignal geschwungen.

Katharina Schmid im emotionalen Interview über ihre Karriere und ihre Zukunft. Außerdem: Selina Freitag und Agnes Reisch bilanzieren ihre Saison. 28.03.2026 | 3:33 min

Schmid holte sieben WM-Goldmedaillen

Schmid prägte das deutsche Frauen-Skispringen über rund ein Jahrzehnt wie niemand sonst. Sie gewann unter anderem sieben WM-Goldmedaillen - drei davon 2023 in Planica.

Dazu holte sie 2018 und 2022 jeweils Olympia-Silber auf der Normalschanze. Einzig olympisches Gold blieb ihr verwehrt.

Das ZDF zeigt den Skiflug-Weltcup der Männer und Frauen in Planica live:

Freitag, 27.03.: Einzel Männer

Samstag, 28.3., ab 09:30 Uhr: Team Männer

Samstag, 28.3. ab 14:50 Uhr: Einzel Frauen

Sonntag, 29.3., ab 10:30 Uhr: Einzel Männer

Im kleinen Feld beim ersten Frauen-Wettkampf auf der riesigen Flugschanze in Planica krönte die Slowenin Nika Prevc ihren herausragenden Winter und baute ihren Saisonrekord auf 18 Siege aus.

Nika Prevc gewinnt Premiere in Planica

Die Weltmeisterin, die am Freitag im Training ihren eigenen Skiflug-Weltrekord auf 242,5 m verbessert hatte, setzte sich mit Sprüngen auf 228,5 und 221,0 deutlich vor der Norwegerin Eirin Maria Kvandal und der Japanerin Nozomi Maruyama durch.

Skispringerin Nika Prevc hat ihren eigenen Weltrekord pulverisiert. Die Slowenin flog auf der Schanze in Planica im Training auf 242,5 Meter. Ihr bisheriger Rekord lag bei 236m. 28.03.2026 | 2:07 min

Beste deutsche Springerin war Agnes Reisch als Achte mit Flügen auf 186,0 und 189,0 m. Selina Freitag, die in der Vorwoche in Vikersund den deutschen Rekord auf 227,5 m gesteigert hatte, wurde mit 181,0 und 193,0 m Zehnte.

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Quelle: SID, dpa