Am Sonntag ist Schluss: Johannes Rydzeks 301. Einzelrennen wird sein letztes sein, der Nordische Kombinierer beendet seine Karriere. "Im Moment fühlt es sich richtig an", sagt er.

Einzel-Gold bei Olympia 2018 ist sein größter Erfolg: Johannes Rydzek. Quelle: Imago

Der Nordische Kombinierer Johannes Rydzek wird am kommenden Wochenende seine lange und erfolgreiche Karriere beenden. "Es ist Zeit, Lebewohl zu sagen", sagte der 34-Jährige vor dem Weltcupfinale in Oslo am Sonntag.

Der Moment fühlt sich richtig an. Gleichzeitig tut es aber auch weh. „ Johannes Rydzek, Nordischer Kombinierer

Der Auftritt am Holmenkollen wird für den siebenmaligen Weltmeister sein 301. und letzter Einzelstart im Weltcup sein - der Rekord des Japaners Akito Watabe steht bei 302.

"Ich bin voll mit mir im Reinen. Im Gepäck nach Norwegen sind ganz viele Emotionen, auch Wehmut ist mit dabei", sagte der Oberstdorfer:

Ich möchte der Kombination in irgendeiner Form erhalten bleiben. „ Johannes Rydzek, Nordischer Kombinierer

Johannes Rydzek zu seinem Abschied: Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Facebook nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Facebook übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Facebook informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Facebook-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Bei WM 2017 räumte Rydzek alle Titel ab

Rydzek hatte im November 2008 sein Debüt im Weltcup gefeiert und seither 18 Einzelsiege geholt. Höhepunkte seiner Karriere waren die Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang, als er Gold von der Großschanze und mit dem Team gewann, sowie die WM 2017 in Lahti, als er alle vier Titel holte.

Im Dezember 2017 wurde der Bayer zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt.

Was für ein Pech für Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger im NoKo-Teamsprint. Nach einem Sturz muss sich das Duo mit Rang fünf begnügen. Erstmals seit 1998 bleiben die Kombinierer ohne Medaille. 19.02.2026 | 6:36 min

Rydzek nahm an fünf Olympischen Spielen teil, seit 2010 hat er kein Großereignis verpasst. Sein letztes endete allerdings höchst unglücklich: Beim Teamsprint der Olympischen Spiele 2026 waren seine Hoffnungen auf eine letzte Medaille geplatzt, als sein Mannschaftskollege Vinzenz Geiger gleich zweimal innerhalb kürzester Zeit in den Schnee stürzte.