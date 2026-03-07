  3. Merkliste
Emma Aicher muss im Kampf um Abfahrts-Weltcup wieder bangen

|

Im Kampf um die Disziplinwertung des Abfahrt-Weltcups wird es eng für Emma Aicher. Durch Platz zwölf im zweiten Rennen von Val di Fassa rutscht sie auf Rang zwei ab.

Emma Aicher im Zielbereich einer alpinen Skiweltcup-Abfahrt der Frauen.

Nicht zufrieden: Emma Aicher, die auf Platz zwölf landet.

Quelle: dpa

Emma Aicher hat im Kampf um die kleine Weltcup-Kristallkugel einen unerwarteten Dämpfer erlitten. Bei der zweiten Abfahrt im italienischen Val di Fassa kam sie diesmal nur auf den zwölften Rang und verlor damit wertvolle Punkte mit Blick auf den Sieg in der Disziplinwertung.

Laura Pirovano feiert nächsten Sieg

Aicher liegt nun als Zweite in der Abfahrtswertung 28 Punkte hinter der Führenden Laura Pirovano. Die Italienerin wiederholte am Samstag ihren Sieg vom Freitag.

Skirennläuferin Emma Aicher im ZDF-Interview beim Wintersport- und Paralympics-Livestream.

Emma Aicher gibt sich im Kampf um den Abfahrtsweltcup kämpferisch. DSV-Sportchef Wolfgang Maier betont Aichers enorme Entwicklung. Kira Weidle-Winkelmann ist solz auf ihre Saison.

07.03.2026 | 7:00 min

Die kleine Kugel der alpinen Königsdisziplin wird am 21. März beim Weltcup-Finale im norwegischen Kvitfjell zwischen Pirovano und Aicher vergeben. Alle anderen Läuferinnen haben nur noch eine theoretische Chance auf die kleine Kristallkugel.

Maier sieht Vorteil bei Aicher

"Es ist nicht zu Ende, bis alle Rennen gefahren sind", sagte die leicht genervte Aicher im ZDF. Sie beklagte einen "dummen Fehler", der ihr bei strahlend blauem Himmel eine bessere Platzierung gekostet hatte.

DSV-Sportvorstand Wolfgang Maier sagte, man könne "die Kugel nicht erzwingen", betonte aber: Dass Aicher nicht mehr Gejagte, sondern Jägerin sei, "das hat viele, viele Vorteile, weil das setzt natürlich auch die andere unter Druck, und das ist ja auch keine Seriensiegerin". Sie werde weiter ihren Weg gehen.

Emma wird langsam zur Kult-Figur.

DSV-Sportvorstand Wolfgang Maier über Aicher

Weidle-Winkelmann wieder in Top fünf

Pirovano hatte am Freitag mit 0,01 Sekunden vor Aicher gewonnen. Am Samstag feierte sie ihren nächsten Sieg - wieder mit 0,01 Sekunden Vorsprung, diesmal vor Cornelia Hütter aus Österreich. Olympiasiegerin und Weltmeisterin Breezy Johnson (USA) wurde Dritte (+0,64 Sekunden).

Kira Weidle-Winkelmann belegte nach Rang vier am Freitag diesmal Rang fünf (+0,68). Sie hat mit 85 Punkten Rückstand auf Pirovano im Abfahrtsweltcup praktisch keine Chance mehr auf den Sieg in der Disziplinwertung.

Gleiches gilt für Hütter (92 Punkte zurück). Für die drittplatzierte Lindsey Vonn (36 Punkte zurück) ist die Saison seit ihrem Sturz bei Olympia beendet.

DSV-Skirennläuferin Emma Aicher wird Zweite bei der Abfahrt in Val di Fassa

Abfahrt von Val di Fassa am Freitag: Emma Aicher muss sich um ein Hundertstel geschlagen geben. Doch sie punktet stark im Rennen um den Disziplinensieg, Kira Weidle-Winkelmann auch.

06.03.2026 | 4:58 min
Quelle: SID
Über das Thema berichtete das ZDF in "sportstudio live" am 07.03.2026 ab 10:45 Uhr.
Themen
SportWintersport

