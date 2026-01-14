  3. Merkliste
Eiskunstlauf-EM: Hase/Volodin nach Kurzprogramm Zweite

|

Das Kurzprogramm bei der Eiskunstlauf-EM läuft für Minerva Hase und Nikita Volodin nicht ganz optimal. Trotzdem wahrt das deutsche Paar die Chance auf die Titelverteidigung.

Minerva Hase/Nikita Volodin

Das Eiskunstlauf-Duo Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin sind bei der EM nach dem Kurzprogramm Zweite. Annika Hocke/Robert Kunkel sind zur Halbzeit Vierte.

14.01.2026 | 0:52 min

Trotz eines nicht fehlerfreien Kurzprogramms haben die deutschen Eiskunstlauf-Hoffnungsträger Minerva Hase und Nikita Volodin die Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung bei der EM in Sheffield gewahrt. 

Kür in Sheffield am Donnerstag

Die favorisierten Vize-Weltmeister aus Berlin kamen beim ersten Teil der Olympia-Generalprobe am Mittwoch auf 74,81 Punkte. Hase/Volodin liegen vor der Kür am Donnerstagabend damit auf dem zweiten Platz hinter den Georgiern Anastasia Metelkina/Luka Berulawa (75,96).

Minerva Fabienne Hase and Nikita Volodin

Das deutsche Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Volodin gehen hoffnungsvoll in die EM. Im Gepäck haben die beiden einen Tango.

14.01.2026 | 1:47 min

Auf Rang drei folgen Maria Pavlova/Alexei Sviatchenko aus Ungarn (73,32). Das gute Gesamtergebnis für die Deutsche Eislauf-Union (DEU) rundeten Annika Hocke/Robert Kunkel als Vierte ab. Die ehemaligen EM-Dritten aus Berlin (65,47) sind im Kampf um die Podestplätze allerdings nur Außenseiter.

Hase muss sich einmal abstützen

Im Kurzprogramm präsentierten Hase/Volodin ihren für die Olympiasaison neu komponierten Tango. Früh musste das Top-Paar der DEU aber einen Rückschlag verkraften, als sich Hase beim Dreifach-Salchow mit der Hand auf dem Eis abstützen musste.

Donnerstag, 15.1., 20 Uhr: Kür Paare
Freitag, 16.1., 19 Uhr: Kür Frauen
Samstag, 17.1., 14 Uhr: Kür Männer
Samstag, 17.1., 20:15 Uhr: Eistanz Kür
Sonntag, 18.1., 16 Uhr: Schaulaufen

Nerven zeigten beide danach nicht mehr.  Die Europameisterschaften dienen den Eiskunstläufern als letzter Härtetest vor den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar).

Quelle: Reuters

Quelle: SID
Über dieses Thema berichtete ZDFsportstudio am 14.01.2026 um 17:55 Uhr in dem Beitrag: "Hase/Volodin zur Halbzeit Zweite". Außerdem berichtet ZDFsportstudio live ab 15.01.2026 von der Eiskunstlauf-EM.
