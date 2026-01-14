Das Kurzprogramm bei der Eiskunstlauf-EM läuft für Minerva Hase und Nikita Volodin nicht ganz optimal. Trotzdem wahrt das deutsche Paar die Chance auf die Titelverteidigung.

Das Eiskunstlauf-Duo Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin sind bei der EM nach dem Kurzprogramm Zweite. Annika Hocke/Robert Kunkel sind zur Halbzeit Vierte. 14.01.2026 | 0:52 min

Trotz eines nicht fehlerfreien Kurzprogramms haben die deutschen Eiskunstlauf-Hoffnungsträger Minerva Hase und Nikita Volodin die Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung bei der EM in Sheffield gewahrt.

Kür in Sheffield am Donnerstag

Die favorisierten Vize-Weltmeister aus Berlin kamen beim ersten Teil der Olympia-Generalprobe am Mittwoch auf 74,81 Punkte. Hase/Volodin liegen vor der Kür am Donnerstagabend damit auf dem zweiten Platz hinter den Georgiern Anastasia Metelkina/Luka Berulawa (75,96).

Das deutsche Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Volodin gehen hoffnungsvoll in die EM. Im Gepäck haben die beiden einen Tango. 14.01.2026 | 1:47 min

Auf Rang drei folgen Maria Pavlova/Alexei Sviatchenko aus Ungarn (73,32). Das gute Gesamtergebnis für die Deutsche Eislauf-Union (DEU) rundeten Annika Hocke/Robert Kunkel als Vierte ab. Die ehemaligen EM-Dritten aus Berlin (65,47) sind im Kampf um die Podestplätze allerdings nur Außenseiter.

Hase muss sich einmal abstützen

Im Kurzprogramm präsentierten Hase/Volodin ihren für die Olympiasaison neu komponierten Tango. Früh musste das Top-Paar der DEU aber einen Rückschlag verkraften, als sich Hase beim Dreifach-Salchow mit der Hand auf dem Eis abstützen musste.

Nerven zeigten beide danach nicht mehr. Die Europameisterschaften dienen den Eiskunstläufern als letzter Härtetest vor den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar).

