Deutsches Team ohne Saisonsieg: Nawrath knapp geschlagen

Das deutsche Biathlon-Team hat die Weltcupsaison sieglos beendet. Die historisch schwache Nullnummer hätte Philipp Nawrath fast noch im Massenstart in Oslo verhindert.

Philipp Nawrath kämpft im letzten Saisonrennen um den ersten Saisonsieg für Deutschland. Das spannende Finish gegen den Norweger Johan-Olav Botn relive. 22.03.2026 | 2:13 min

Das deutsche Biathlon-Team hat eine Weltcupsaison erstmals ohne Sieg beendet. Die historisch schwache Nullnummer hätte Philipp Nawrath im abschließenden Massenstart beim Weltcup in Oslo aber fast noch verhindert.

Der 33-Jährige belegte über 15 Kilometer den zweiten Platz und lag nur 3,7 Sekunden hinter dem norwegischen Sieger Johan-Olav Botn. Dritter in einem packenden Finale wurde Gesamtweltcupsieger Eric Perrot aus Frankreich.

Im letzten Saisonrennen hätte es fast geklappt mit dem ersten Sieg für Deutschland. Philipp Nawrath muss sich im Masenstart erst im Finish gegen Johan-Olav Botn geschlagen geben. 22.03.2026 | 3:03 min

Nawrath zeigt bestes Rennen der Saison

Nawrath zeigte in Norwegen sein bestes Rennen in dieser Saison. Der Bayer räumte alle 20 Scheiben ab - auch im nervenaufreibenden letzten Schießen leistete er sich keinen Patzer. Auf der Schlussrunde konnte der Nesselwanger lange mit Botn mithalten.

Erst kurz vor dem Ziel verlor er den Kontakt. Auch Botn kam ohne Strafrunde durch. Im Ziel musste er sich nach einem Kraftakt sogar übergeben. Justus Strelow (1 Fehler) wurde als zweitbester Deutscher 15., Philipp Horn (4) kam als 21. ins Ziel.

Nur neun Podestplätze in 69 Rennen

In 69 Rennen seit November gab es insgesamt neun deutsche Podestplätze - aber erstmals keinen Sieg, seitdem Männer und Frauen 1987/1988 gemeinsam im Weltcup antreten. Nawrath schaffte zweimal als Zweiter die besten Ergebnisse eines insgesamt enttäuschenden Winters.

Daneben gab es sieben dritte Ränge, unter anderem für die Mixedstaffel bei den Olympischen Winterspielen in Italien. Es war die einzige Medaille beim Saison-Highlight. So schwach war das einst so erfolgsverwöhnte Team bei Winterspielen zuvor nie

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Quelle: dpa