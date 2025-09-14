Volleyball-WM der Männer: Mittelblocker Brehme will vorangehen

Nach der Auftaktniederlage gegen Bulgarien stehen die DVV-Männer bereits mit dem Rücken zur Wand. Doch Leistungsträger wie Anton Brehme wissen, wie man Widerstände überwindet.

Anton Brehme (Deutschland) kämpft gegen Bulgarien um den Sieg. Quelle: dpa

Anton Brehme hat in seiner Karriere bei europäischen Topklubs schon einiges erlebt; mit der Nationalmannschaft ist der 2,06-Meter-Mann auch schon seit 2017 auf Reisen. Doch ein solch verrückter erster Durchgang, wie ihn die DVV-Männer in ihrem WM-Auftaktspiel bei der 0:3 (38:40, 22:25, 20:25)-Niederlage gegen Bulgarien boten, war auch für den 26 Jahre alten Mittelblocker neu.

Dieser Satz war der längste in meiner Karriere. Es war schwer, danach den Rhythmus wieder zu finden. „ Anton Brehme

Elf Satzbälle hatten die Deutschen in dem dreiviertelstündigen Mammutsatz vor den gut 3100 Fans in der riesigen Mall-of-Asia-Arena in Manila. Doch die jungen, schlag- und sprunggewaltigen Bulgaren hielten dem Dauerdruck stand und nutzten ihre fünfte Chance zum Satzgewinn. "Wir hatten ein paar Wackelelemente, und die Bulgaren waren im Sideout extrem gut", analysiert Brehme.

DVV-Männer bekommen Nikolov nicht in den Griff

Eigentlich hat sich das deutsche Team für schwierige Situationen wie diese genug Resilienz erarbeitet. Doch es fehlten in allen Elementen ein paar Prozent: bei der Genauigkeit im Zuspiel, der Durchschlagskraft im Angriff, im Block-Abwehr-Verhalten und im Service. Dabei hatte Bundestrainer Michal Winiarski vor allem am Aufschlag seiner Spieler gefeilt. Und das Block-Abwehr-System ist normalerweise ohnehin das Prunkstück der deutschen Mannschaft. Die Mittelblocker Anton Brehme und Tobias Krick, gegen Bulgarien mit elf beziehungsweise zehn Punkten hinter Georg Grozer (13) die besten Scorer, spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Die erfahrensten Spieler im deutschen WM-Kader Georg Grozer (40): 214 Länderspiele

Jan Zimmermann (32): 196

Moritz Reichert (30): 156

Tobias Krick (26): 146

Anton Brehme (26): 79



Stand vor dem ersten WM-Spiel

Doch Bulgariens mit 28 (!) Zählern überragender Außenangreifer Aleksandar Nikolov punktete nach Belieben. "Wir haben es nicht hinbekommen, ihn zu stoppen", bekannte Brehme. Und auch im Angriff können die baumlangen Hünen deutlich präsenter sein.

Unsere Mittelblocker haben einen großartigen Job gemacht, wir müssen sie noch mehr einsetzen, wenn es möglich ist. „ Georg Grozer

Schlimme Erinnerung an Manila

Denn bei seiner ersten WM-Teilnahme ist Brehme zentraler Bestandteil des Teams. Er ist athletisch wie nie zuvor und hat auch seinen Angriff noch effizienter gemacht. "Ich glaube schon, dass ich da nochmal ein bisschen besser geworden bin und im Block vielleicht noch ein bisschen ruhiger", berichtet er im Gespräch. "Das Team setzt auf mich, und ich muss meine Erfahrungen einbringen. Ich will hier mit zwei, drei anderen Spielern vorangehen."

Zu Brehmes Karriereerfahrungen und Reifeprozess gehört auch ein Schock, der sich im Frühsommer 2024 Jahren just in jenem Hotel in Manila zugetragen hat, in dem sich das Team nun wieder befindet. Bei einer Nations-League-Reise war sein Gesicht plötzlich halbseitig gelähmt. "Das war der schlimmste Tag meines Lebens", erzählt Brehme. "Ich kam in die Notaufnahme und wurde auf der Intensivstation durchgecheckt, wo Patienten nach Unfällen wiederbelebt werden mussten und andere wegen Drogenmissbrauchs starben."

Starke Leistungen bei Olympia

Bei Brehme wurde keine akute Ursache festgestellt, Grund ist wohl ein entzündeter Gesichtsnerv. Trotz Problemen mit dem Gehör und tränendem Auge spielte er weiter, kämpfte sich durch und glänzte im Vorjahr bei Olympia. "Es war eine schwere Zeit, aber ich bin jetzt im Nachhinein froh, dass ich es durchgezogen habe und mich nicht aufgegeben habe", sagt Brehme.

Inzwischen hat er keine Symptome mehr, die Gesichtslähmung ist kaum noch zu sehen. Während andere Nationalspieler eine Pause einlegen (müssen), zieht Anton Brehme einfach weiter durch. "Man muss immer dranbleiben, im ersten Satz gegen Bulgarien hat man gesehen, dass wir dranbleiben können", sagt er. Nun müssen Brehme und Co. gegen Underdog Chile (Mo., 7:30 Uhr, live im ZDF-Stream) überzeugen und dann gegen Slowenien (Mi., 15 Uhr) zu Höchstform auflaufen, um noch eine Chance aufs Achtelfinale zu haben.