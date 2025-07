Nations League: DVV-Frauen gewinnen Nervenkrimi gegen Kanada

Nations League Volleyball live im ZDF: Deutschland spielt in der Vorrunde gegen Kanada. Spannung und Top-Leistung garantiert – jetzt im Re-Live!

Die deutschen Volleyballerinnen haben im Kampf um die K.o.-Runde in der Nationenliga einen weiteren Sieg eingefahren. Das Team von Coach Giulio Bregoli schlug Kanada in Arlington (USA) in einem wahren Krimi erst im Tiebreak mit 3:2 (24:26, 25:20, 23:25, 25:23, 15:13). Es war der fünfte Sieg im neunten Spiel der Nations League (VNL).