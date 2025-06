Grund zum Jubeln: Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft hat in der Nations League gegen Iran gewonnen.

Deutschlands Volleyballer kommen in der Nations League immer besser in Fahrt. In Belgrad setzte sich das Team von Bundestrainer Michal Winiarski mit 3:1 (25:22, 23:25, 26:24, 25:22) gegen Iran durch.