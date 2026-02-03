Vor der Abfahrt in Crans Montana : Wieso Alpin-Athlet Luis Vogt eine Zahnbürste im Mund hatte

03.02.2026 | 10:07 |

Alpin-Athlet Luis Vogt hatte vor dem Start in die Abfahrt in Crans Montana eine Zahnbürste im Mund. Was das bezwecken soll.