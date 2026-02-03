Vor der Abfahrt in Crans Montana:Wieso Alpin-Athlet Luis Vogt eine Zahnbürste im Mund hatte
|
Alpin-Athlet Luis Vogt hatte vor dem Start in die Abfahrt in Crans Montana eine Zahnbürste im Mund. Was das bezwecken soll.
Thema
Mehr Ski Alpin
DSV-Sportvorstand:Maier: IOC-System nicht Leistungssport-orientiertVideo5:04
Ski Alpin:Franzoni gewinnt Abfahrt auf der Streif - Vogt AchterVideo0:24
Ski-Rennfahrerin in Top-Form:Weidle-Winkelmann: Mehr Lockerheit, weniger Perfektionvon Stephan Klemmmit Video3:01
Abfahrt in Crans-Montana:Olympia-Favoritin Vonn am Knie verletzt, Rennen abgebrochenmit Video2:08