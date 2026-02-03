  3. Merkliste
Ski Alpin: Zahnbürste beim Aufwärmen - Wieso macht man das?

Vor der Abfahrt in Crans Montana:Wieso Alpin-Athlet Luis Vogt eine Zahnbürste im Mund hatte

|

Luis Vogt mit einer Zahnbürste im Mund

Alpin-Athletin Luis Vogt hatte vor dem Start in die Abfahrt in Crans Montana eine Zahnbürste im Mund. Was das bezwecken soll.

03.02.2026 | 0:19 min
Thema
Sport

