Aus in der dritten Runde: Zverev bei US Open ausgeschieden

mit Video
Auch Altmaier raus:Zverev bei US Open ausgeschieden
von Eike Schulz
|
Alexander Zverev ist bei den US Open überraschend in der dritten Runde ausgeschieden. Er verlor gegen Felix Auger-Aliassime. Auch für Daniel Altmaier ist das Turnier vorbei.
