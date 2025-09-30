  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Aus in der dritten Runde: Zverev bei US Open ausgeschieden

Auch Altmaier raus:Zverev bei US Open ausgeschieden

von Eike Schulz
|

Alexander Zverev

Alexander Zverev ist bei den US Open überraschend in der dritten Runde ausgeschieden. Er verlor gegen Felix Auger-Aliassime. Auch für Daniel Altmaier ist das Turnier vorbei.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Mehr zu den US Open