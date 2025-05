Tennis: Zverev spaziert ins Achtelfinale der French Open

Lässt Flavio Cobolli keine Chance: Alexander Zverev. Quelle: Imago

Alexander Zverev hat bei den French Open auch seine bislang schwerste Aufgabe gelöst und ist zum achten Mal in Folge ins Achtelfinale von Roland Garros eingezogen. Der 28-Jährige setzte sich in seinem Drittrundenmatch gegen den Italiener Flavio Cobolli 6:2, 7:6 (7:4), 6:1 durch und machte damit den nächsten Schritt in Richtung des ersehnten ersten Grand-Slam-Titels.

Tennis-Profi Daniel Altmaier steht im Achtelfinale der French Open. Im Interview mit Aris Donzelli spricht er über sein Drittrunden-Match. 30.05.2025 | 1:36 min

Zverev nun gegen Griekspoor

Zverev, der beim Sandplatz-Klassiker zuletzt vier Mal in Folge mindestens im Halbfinale stand, trifft auch in der Runde der letzten 16 auf einen ungesetzten Spieler. Am Montag wartet der Niederländer Tallon Griekspoor, gegen den er zuletzt in München in drei hart umkämpften Sätzen gewann. Im Viertelfinale könnte dann Novak Djokovic warten.

Heute war es sehr lange schwer für mich. Der zweite Satz war entscheidend, danach lief das Match in meine Richtung. „ Alexander Zverev

Vor Zverev, dem nichts mehr von der Sand-Krise der vergangenen Wochen anzumerken war, hatte Daniel Altmaier das Achtelfinale erreicht. Die deutsche Nummer zwei spielt am Sonntag gegen Frances Tiafoe (USA/Nummer 15) um sein ersten Viertelfinal-Einzug bei einem Grand-Slam-Turnier.

Zverev startet stark

Gegen den Weltranglisten-26. Cobolli, der kurz vor dem Start der French Open Zverevs Heimturnier in Hamburg gewonnen hatte, begann Zverev stark, war anders als in der zweiten Runde gegen den Niederländer Jesper de Jong sofort im Spiel.

Alexander Zverev ist souverän in die French Open gestartet. In Paris erteilte Deutschlands Nummer eins im Tennis in der ersten Runde Learner Tien aus den USA in 3 Sätzen eine Lehrstunde. 28.05.2025 | 1:21 min

Zverev startete mit einem Break, holte sich ein zweites zum 4:1 und nach nur 39 Minuten den ersten Satz. Danach spielte Cobolli deutlich aggressiver, nahm Zverev zweimal den Aufschlag ab.

Doch der Deutsche blieb ruhig, kam zweimal sofort zurück und war schließlich im Tiebreak voll da. Nach dem verwandelten Satzball ließ er mit einem Schrei erstmals seine Emotionen raus.

Alexander Zverev steht bei den French Open in der dritte Runde. Gegen den niederländischen Qualifikanten Jesper de Jong hat er den ersten Satz abgegeben, danach lief es bestens für Zverev. 30.05.2025 | 1:19 min

Der dritte Durchgang war dann eine ganz klare Angelegenheit. Nach 2:30 Stunden verwandelte Zverev seinen vierten Matchball.

"Dieser Platz ist besonders für mich. Ich hatte meine schönsten, aber auch den bittersten Moment meiner Karriere hier", sagte Zverev nach seinem ersten Auftritt auf dem Court Philippe-Chatrier in diesem Jahr.

Vor drei Jahren hatte er sich auf dem Platz im Halbfinale gegen Rafael Nadal eine schwere Knöchelverletzung zugezogen.

Kevin Krawietz/Tim Pütz ausgeschieden

Das deutsche Spitzendoppel Kevin Krawietz/Tim Pütz ist im Achtelfinale gescheitert. Die Nummern fünf und sechs der Doppel-Weltrangliste unterlagen Ivan Dodig/Orlando Luz (Kroatien/Brasilien) 6:3, 6:7 (4:7), 3:6.

Krawietz hatte mit Andreas Mies 2019 und 2020 den Doppel-Titel von Roland Garros gewonnen. Mit Pütz muss er weiter auf einen Grand-Slam-Triumph warten.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel