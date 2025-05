Erste Staatsministerin Sport: Das ist Christiane Schenderlein

Von der kultur- und medienpolitischen Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur ersten Staatsministerin für Sport und Ehrenamt: Die CDU-Politikerin Christiane Schenderlein soll in der kommenden Bundesregierung die "Stimme des Sports" sein. Einen eigenen Fürsprecher im Kanzleramt für den Sport hatten sich der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) von der künftigen Regierung vehement gewünscht - und mit dem neu geschaffenen Amt des Staatsministers nun auch erhalten. Schenderlein ist also die Erste in diesem Amt. Bislang war der Sport im Bundesinnenministerium angesiedelt.