Leistungsbericht der Organisation : 100 Millionen Euro mehr für Sporthilfe

von Sylvia Warnke

14.10.2025 | 19:51 |

Die Deutsche Sporthilfe zieht in ihrem Leistungsbericht eine erfolgreiche Bilanz. Damit es weiter aufwärts gehen kann, stockt der Bund seine Förderung um 100 Milionen Euro auf.