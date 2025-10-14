Finalkrimi gegen die Türkei :Deutschlands Basketballer sind Europameister
2:59 min
Die Deutsche Sporthilfe zieht in ihrem Leistungsbericht eine erfolgreiche Bilanz. Damit es weiter aufwärts gehen kann, stockt der Bund seine Förderung um 100 Milionen Euro auf.
Die Sporthilfe hat den "Leistungsbericht Sommer 2025" vorgestellt. 215 internationale Medaillen in Sommer- und Spielsportarten sammelten die geförderten Athleten in der Nach-olympischen beziehungsweise nach-paralympischen Saison bei Europa- und Weltmeisterschaften und den World Games.
