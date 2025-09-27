Ruder-WM in Shanghai : Frauen-Achter stark, Männer-Achter enttäuscht

von Felix Tusche

27.09.2025 | 14:19 |

Das deutsche Paradeboot, der Männer-Achter, hat bei der Ruder-WM in Shanghai enttäuscht. Die Frauen erreichten zum ersten Mal seit 2009 ein WM-Finale.