  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Ruder-WM Shanghai: Frauen-Achter stark, Männer-Achter enttäuscht

Ruder-WM in Shanghai:Frauen-Achter stark, Männer-Achter enttäuscht

von Felix Tusche
|

Der Deutschland - Achter der Frauen bei der Ruder - WM in Shangai.

Das deutsche Paradeboot, der Männer-Achter, hat bei der Ruder-WM in Shanghai enttäuscht. Die Frauen erreichten zum ersten Mal seit 2009 ein WM-Finale.

Mehr zur Ruder-WM

  1. Jasmina Bier und Paul Umbach mit ihren Silbermedaillen um den Hals

    Ruder-WM in Shanghai:Erstes Silber für Deutschen Ruder-Verband

    mit Video
  2. Oliver Zeidler

    Ruder-WM in Shanghai:Zeidler zieht im Einer souverän ins Finale ein

    mit Video
  3. Mark Emke

    Pleite bei der Ruder-WM:Die Krise des Deutschland-Achters

    von Lars Becker
    mit Video
  4. Oliver Zeidler

    Taifun und Trainingsrückstand :Zeidler trotz Problemen auf WM-Gold-Kurs

    von Lars Becker