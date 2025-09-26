Ruder-WM: Zeidler zieht im Einer souverän ins Finale ein

Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler kehrt bei der WM in Shanghai auf die Wettkampfbühne zurück. Bislang verläuft sein Comeback glänzend.

Oliver Zeidler rudert bei der WM in Shanghai um Gold (Archivbild). Quelle: AP/ Noroozi

Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler ist bei der WM in Shanghai ins Finale eingezogen. Am Freitagmorgen gewann der dreimalige Einer-Weltmeister sein Halbfinale in 6:52,52 Minuten vor dem Niederländer und Olympia-Bronze-Gewinner Simon van Drop (6:53,51) sowie dem Griechen Stefanos Douskos (6:53,62) und rudert damit am Sonntag (8:31 Uhr MESZ / ZDF-Livestream) um eine Medaille.

Wettkampfpause nach Olympia in Paris

Der 29-jährige Zeidler gibt in China sein Comeback auf der internationalen Bühne nach längerer Wettkampfpause. Nach seinem Olympiasieg in Paris im Vorjahr hatte Deutschlands Sportler des Jahres 2024 den Fokus zuletzt auf sein Studium gelegt und daher auf die EM und die Weltcup-Rennen in dieser Saison verzichtet.

Hannes Ocik spricht über die anstehenden Entscheidungen bei der Ruder-WM in Shanghai, den neuformierten Deutschland-Achter und die Aussichten für das deutsche Team. 24.09.2025 | 2:15 min

Föster rudert ebenfalls ins WM-Finale

Bei den Frauen qualifizierte sich Alexandra Föster als dritte ihres Halbfinals für das Finale. Die dreifache U23-Weltmeisterin kam in 7:38,20 Minuten hinter der in diesem Jahr noch ungeschlagenen Britin Lauren Henry (7:28,75) und der Dänin Frida Sanggaard Nielsen (7:33,93) ins Ziel. Das A-Finale der Frauen findet am Sonntag um 8:17 Uhr MESZ (ZDF-Livestream) statt.

