Ruder-WM: Umbach und Bier holen erstes Silber für Deutschland

Beim Para-Rudern werden die Athletinnen und Athleten je nach Grad der Behinderung in drei Klassen eingeteilt:



PR3:

Die Ruderbewegung kann grundsätzlich mit dem ganzen Körper ausgeführt werden. In der PR3 Klasse können neben körperlich beeinträchtigten auch sehbehinderte Menschen starten. Diese werden nochmals in den Klassen B1/B2/B3 (Blindheit bis schwere visuelle Beeinträchtigung nach der International Blind Sports Federation) weiter unterteilt und sind letztlich entscheidend für die Mannschaftsbildung. So dürfen im Riemenvierer bspw. nur zwei Sehbehinderte sitzen und nur eine Person davon darf der Klasse B3 angehören.



PR2:

Die Ruderbewegung wird nur mit dem Oberkörper und den Armen ausgeführt. Anstelle eines Rollsitzes hat das Boot einen festen Sitz und der Ruderer kann auf Höhe der Oberschenkel mit einem Gurten fixiert werden.



PR1:

Die Ruderbewegung wird nur mit den Armen und Schultern ausgeführt. Das Boot hat einen festen Sitz anstelle des Rollsitzes und der Ruderer wird auf der Höhe des Brustkorbes mit Gurten fixiert. Da die Ruderer in dieser Bootsklasse über eine hohe Querschnittslähmung verfügen, verfügen die Boote über Auftriebskörper, sogenannte Schwimmer, links und rechts um das Risiko einer Kenterung zu minimieren.