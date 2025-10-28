Marcel Hirscher - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Marcel Hirscher
Marcel Hirscher ist ein österreichisch-niederländischer Skirennläufer und einer der erfolgreichsten Athleten in der Geschichte des alpinen Skisports. Zwischen 2012 und 2019 gewann er achtmal in Folge den Gesamtweltcup und sicherte sich insgesamt 67 Weltcupsiege, überwiegend in Slalom und Riesenslalom. Hirscher ist außerdem zweifacher Olympiasieger und siebenfacher Weltmeister. ZDFheute mit aktuellen Nachrichten und Hintergründen.
Aktuelle Nachrichten zu Marcel Hirscher
Saisonauftakt in Sölden:Hirscher muss zweites Comeback verschiebenmit Video
Ski Alpin:Marcel Hirscher will Karriere fortsetzenmit Video
Mögliches Karriereende:Ski alpin: Hirscher erleidet Kreuzbandriss
In Gurgl soll's besser laufen:Hirscher: Nicht nochmal "einen Deppen"von Elisabeth Schlammerl
Braathen und Hirscher stark:Steen Olsen siegt zum Alpin-Auftakt in Sölden
Comeback des Alpin-Stars perfekt:Hirscher startet beim Riesenslalom in Sölden
Wildcard für Skirennen in Sölden:FIS gibt grünes Licht für Hirscher-Comeback
Biografie
Marcel Hirscher wurde 1989 in Österreich geboren. Zwischen 2012 und 2019 dominierte Hirscher den internationalen Skisport und gewann achtmal in Folge den Gesamtweltcup - ein Rekord in der Geschichte des alpinen Skisports. Daneben holte er auch zweimal Olympia-Gold sowie sieben Weltmeistertitel und zählt zu den erfolgreichsten Skirennläufern aller Zeiten.
Nach seinem Rücktritt 2019 beendete Hirscher seine aktive Karriere und gründete seine eigene Skimarke. 2024 kehrte er überraschend in den aktiven Rennsport zurück und startet seither für die Niederlande.
Nach seinem Rücktritt 2019 beendete Hirscher seine aktive Karriere und gründete seine eigene Skimarke. 2024 kehrte er überraschend in den aktiven Rennsport zurück und startet seither für die Niederlande.