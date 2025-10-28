  3. Merkliste
Marcel Hirscher - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Marcel Hirscher

Marcel Hirscher ist ein österreichisch-niederländischer Skirennläufer und einer der erfolgreichsten Athleten in der Geschichte des alpinen Skisports. Zwischen 2012 und 2019 gewann er achtmal in Folge den Gesamtweltcup und sicherte sich insgesamt 67 Weltcupsiege, überwiegend in Slalom und Riesenslalom. Hirscher ist außerdem zweifacher Olympiasieger und siebenfacher Weltmeister. ZDFheute mit aktuellen Nachrichten und Hintergründen.

Aktuelle Nachrichten zu Marcel Hirscher

  1. Der Niederländer Marcel Hirscher beim ersten Durchgang des Slaloms der Männer während des FIS-Alpinski-Weltcups in Levi, Finnland, am 17.11.2024.

    Saisonauftakt in Sölden:Hirscher muss zweites Comeback verschieben

    mit Video
  2. Ski alpin: Marcel Hirscher.

    Ski Alpin:Marcel Hirscher will Karriere fortsetzen

    mit Video
  3. Marcel Hirscher, aufgenomme am 27.10.2024

    Mögliches Karriereende:Ski alpin: Hirscher erleidet Kreuzbandriss

  4. Ski alpin: Marcel Hirscher.

    In Gurgl soll's besser laufen:Hirscher: Nicht nochmal "einen Deppen"

    von Elisabeth Schlammerl
  5. Der Norweger Alexander Steen Olsen, Mitte, Sieger des alpinen Ski-Riesenslaloms der Herren, wird von dem zweitplatzierten Norweger Henrik Kristoffersen, links, und dem drittplatzierten Norweger Atle Lie McGrath auf den Schultern getragen.

    Braathen und Hirscher stark:Steen Olsen siegt zum Alpin-Auftakt in Sölden

  6. Marcel Hirscher, aufgenommen am 24.09.2023

    Comeback des Alpin-Stars perfekt:Hirscher startet beim Riesenslalom in Sölden

  7. Marcel Hirscher

    Wildcard für Skirennen in Sölden:FIS gibt grünes Licht für Hirscher-Comeback

Biografie

Marcel Hirscher wurde 1989 in Österreich geboren. Zwischen 2012 und 2019 dominierte Hirscher den internationalen Skisport und gewann achtmal in Folge den Gesamtweltcup - ein Rekord in der Geschichte des alpinen Skisports. Daneben holte er auch zweimal Olympia-Gold sowie sieben Weltmeistertitel und zählt zu den erfolgreichsten Skirennläufern aller Zeiten.

Nach seinem Rücktritt 2019 beendete Hirscher seine aktive Karriere und gründete seine eigene Skimarke. 2024 kehrte er überraschend in den aktiven Rennsport zurück und startet seither für die Niederlande.

