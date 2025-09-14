Leichtathletik-WM 2025:Mihambo holt Silber in Tokio

Malaika Mihambo hat bei der Leichtathletik-WM Silber geholt. Die Weitspringerin musste sich nur Tara Davis-Woodhall (USA) geschlagen geben. Bronze ging an Natalia Linares (COL).

Malaika Mihambo sprang in ihrem vierten Versuch in Tokio 6,99 m. Quelle: Imago / Eibner

Keine Rückkehr auf den Thron, aber die nächste Medaille: Weitsprung-Star Malaika Mihambo hat bei der Leichtathletik-WM Silber gewonnen. Die 31-Jährige sprang in Tokio in ihrem vierten Versuch 6,99 m und musste sich damit wie vor einem Jahr nur der neuen Weltmeisterin und Paris-Olympiasiegerin Tara Davis-Woodhall (7,13/USA) geschlagen geben. Bronze holte die Kolumbianerin Natalia Linares (6,92).

Vier Jahre nach ihrem Olympiasieg war auf Mihambo damit im Nationalstadion von Japan wieder einmal Verlass - sie sicherte dem deutschen Team bei den Titelkämpfen am zweiten Wettkampftag die erste Medaille. Und konnte dabei auch wieder auf die Tipps ihres Trainers Uli Knapp bauen. Der Coach hatte die Qualifikation am Samstag erkrankt verpasst und stattdessen im Hotelzimmer mitgefiebert.

Ich habe wirklich den besten Wettkampf der Saison gemacht und das trotz Fersenproblemen. Ich habe mir eine Fersenprellung geholt - schon in der Quali. „ Malaika Mihambo im ZDF

Mihambo setzt Erfolgsserie fort

Mihambo, die sich 2019 und 2022 zur Weltmeisterin gekürt hatte, setzte damit ihre beeindruckende Erfolgsserie fort: Seit sieben Jahren hat sie bei jeder großen Meisterschaft eine Medaille geholt - vorausgesetzt, sie war am Start.

Vor zwei Jahren in Budapest, als das deutsche Team ohne Medaille blieb, fehlte Mihambo verletzt. Bei Olympia in Paris hatte sich Mihambo, von einer Coronavirus-Infektion geschwächt, ebenfalls mit Silber hinter Davis-Woodhall begnügen müssen.

