Vor der Leichtathletik-WM : Leichtathleten unter Druck: In Tokio sollen sie liefern

von Marc Windgassen 05.08.2025 | 05:30 |

Die Deutschen Meisterschaften haben gezeigt: In vielen Disziplinen sind die DLV-Athleten international nicht konkurrenzfähig. Trotzdem will man bei der Leichtathletik-WM in Tokio ein Debakel wie zuletzt in Budapest unbedingt verhindern.