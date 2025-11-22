Davis-Cup-Spieler im Interview : Struff: Carreno Busta "hatte es ein bisschen mehr verdient"

22.11.2025 | 15:38 |

Drei Matchbälle hat Jan-Lennard Struff gegen Pablo Carreno Busta abgewehrt und vergab dann im Tie-Break des zweiten Satzes eine 6:1-Führung. Der Warsteiner im Interview.