Sport

Kabayels Sieg über Knyba: heute-17-Uhr-Sendung mit Boxen

|
Agit Kabayel am 10.01.26

Die 17-Uhr-Sendung der heute-Nachrichten vom 11. Januar 2026, unter anderem mit dem Schwergewichts-Boxkampf Agit Kabayel (Bochum) gegen Damian Knyba (Polen).

