Kabayels Sieg über Knyba:heute-17-Uhr-Sendung mit Boxen
Die 17-Uhr-Sendung der heute-Nachrichten vom 11. Januar 2026, unter anderem mit dem Schwergewichts-Boxkampf Agit Kabayel (Bochum) gegen Damian Knyba (Polen).
