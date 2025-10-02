Handball - Klub-WM:Magdeburg holt Platz drei, Titel geht an Barcelona
Der SC Magdeburg hat bei der Klub-WM Platz drei belegt. Den Titel schnappte sich der FC Barcelona mit einem Finalsieg über KC Veszprém.
Die Handballer vom SC Magdeburg haben sich zum Abschluss der Klub-Weltmeisterschaft Platz drei gesichert. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert besiegte den ägyptischen Außenseiter Al Ahly im Bronzespiel mit 32:23 (19:11) und sorgte damit für einen versöhnlichen Turnierabschluss.
Bester Magdeburger Torschütze in der New Capital Sports Hall in der noch namenlosen neuen Hauptstadt Ägyptens war der dänische Olympiasieger Magnus Saugstrup mit sieben Treffern.
SC Magdeburg wenig gefordert
Gegen die Ägypter hatte der SCM das Spiel sicher im Griff, setzte sich frühzeitig ab und musste nicht mehr an seine Grenzen gehen.
FC Barcelona besiegt Veszprem im Klub-WM-Finale
Das von den deutschen Schiedsrichtern Robert Schulze und Tobias Tönnies geleitete Endspiel gewann der FC Barcelona nach einem echten Krimi und zwei Verlängerungen mit 31:30 (26:26, 21:21, 13:12) gegen Titelverteidiger Veszprem HC (Ungarn), der Magdeburg im Halbfinale 23:20 geschlagen hatte. Für Rekordchampion Barcelona war es der sechste Titel insgesamt und der erste seit 2019.
Der Blick beim SCM, Weltmeister der Jahre 2021, 2022 und 2023, geht nun wieder in Richtung Handball-Bundesliga. Am Sonntag steht das schwere Auswärtsspiel beim HSV Hamburg auf dem Programm, danach warten noch sieben weitere Pflichtspiele im Oktober.
