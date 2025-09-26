Handball: Klub-WM: SC Magdeburg zwischen Exoten und Weltklasse

Bei der 18. Klub-WM treffen Weltklassehandballer auf Amateure. Für den deutschen Teilnehmer SC Magdeburg ist das Turnier dennoch von hohem Wert – sportlich wie finanziell.

SCM-Trainer Bennet Wiegert fährt nach Kairo, um die Klub-WM zu gewinnen. Quelle: imago

Eigentlich hatte Sebastian Pollich seine Handballkarriere beendet. Im Frühjahr verabschiedete sich der 29 Jahre alte Kreisläufer vom Regionallisten HSG Ostfildern, um sich ganz auf seinen Job im Familienbetrieb zu konzentrieren, der Sanitär- und Solaranlagen vertreibt und verbaut. Doch nun kehrt Pollich doch noch einmal für ein paar Tage zurück aufs Feld. Es ist unverhoffter Ausflug in die große Welt des Handballs.

Denn Pollich steht, wie drei andere deutsche Spieler, im Kader der California Eagles, die am Samstag (14:30 Uhr) bei der dann beginnenden 18. Klub-Weltmeisterschaft in Kairo gegen den Champions League-Sieger SC Magdeburg antreten.

Sein Mannschaftskollege Mika Gmelich, ein Torwart, war schon beim Triumph der Eagles bei der Nordamerikameisterschaft in Las Vegas dabei. Der 23-Jährige nannte diese Erfahrung einen "Fiebertraum".

Fiebertraum für Amateure

Die Eagles aus Los Angeles ist das wohl bizarrste Team bei diesem Event. Dabei ist auch der argentinische Kreisläufer Gonzalo Carou, der elfmal bei einer WM spielte und schon 46 Jahre alt ist. Im rechten Rückraum spielt Zured Akuwo, 34, aus Kamerun. Die zusammengewürfelte Truppe dürfte ähnlich demontiert werden wie im Vorjahr, als das Team gegen den SCM 21:57 unterging.

Handballer Sebastian Pollich (links am Ball) spielte in der Regionallliga für HSG Ostfildern. Bei der Klub-WM 2025 trifft er für den US-Klub California Eagles an. Quelle: IMAGO / Sportfoto Rudel

Der Modus des Turniers nämlich motiviert die großen drei Teams aus Europa - neben Magdeburg sind noch der ungarische Titelverteidiger Veszprem und der FC Barcelona am Start - in den drei Vorrundengruppen á drei Teams zu hohen Siegen. Das Team, das in der Vorrunde am besten abschneidet, tritt im Halbfinale auf den besten Gruppenzweiten an und wird mutmaßlich erst im Finale auf einen europäischen Mitfavoriten treffen. Magdeburg trifft in seiner Gruppe auch noch auf Sharjah SC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

SCM zwischen Champions League, Klub-WM und Bundesliga

Für den SC Magdeburg, der als amtierender Champions League-Sieger Startrecht genießt, ist die Klub-WM eine strapaziöse Angelegenheit. Das Team von Trainer Bennet Wiegert, das am Donnerstag in der Königklasse gegen den polnischen Plock (27:26) gewann, flog am Freitag nach Kairo, wo es bis zum Finaltag am kommenden Donnerstag vier Partien zu bestreiten hat - um dann am Sonntag in Hamburg das nächste Ligaspiel zu bestreiten.

Macht sechs Spiele in elf Tagen. Dennoch werde es, sagt SCM-Coach Wiegert, zum Thema Belastung auf keinen Fall "Gejammere" geben. Die Klub-WM habe trotz der mitspielenden Exoten "eine absolute Wertigkeit". Er nimmt den sportlichen Titel ins Visier.

Ich fahre dorthin, um die Chance zu haben, was zu gewinnen. Nur darum geht es. „ SCM-Trainer Bennet Wiegert

Klub-WM-Triumph als Initialzündung für weitere Titel

Dreimal, von 2021 bis 2023, hat sein Team die Klub-WM bereits gewonnen. Insbesondere der erste Finalsieg im saudischen Dschidda gegen den FC Barcelona habe seinem Team enormes Selbstvertrauen verliehen, so Wiegert. Erst dieser Triumph habe seinen Profis den Glauben an große Siege gegeben und so die beiden Champions League-Siege 2023 und 2025 erst ermöglicht.

Auf der anderen Seite war das Turnier für den SCM auch ökonomisch eine Initialzündung. Zwar sind die Prämien nicht so astronomisch hoch wie im Fußball, wo der Sieger der Klub-WM im Sommer insgesamt 125 Millionen US-Dollar kassieren konnte.

Aber die 400.000 US-Dollar Preisgeld beim Turniersieg 2021 des SCM waren finanziell außerordentlich hilfreich, erklärt Klub-Geschäftsführer Marc-Hendrik Schmedt: "Mit diesem Geld konnten wir in die Vertragsverlängerungen für Omar Ingi Magnusson und Magnus Saugstrup investieren." Danach habe sich der Aufstieg des SCM mit den vielen Titeln irgendwann "verstetigt".

In Dschidda begann sie also, die Spirale des Erfolgs für den SC Magdeburg, der so den THW Kiel als finanzstärksten Klub der Bundesliga überholen konnte. Ein weiterer Sieg in Kairo würde diesen Status weiter untermauern.